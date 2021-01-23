شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس و رؤساء الجامعات.

في بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وقدم الوزير التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي لانتخابه رئيساً للمجلس وكذلك وكيلي المجلس، وخلال الجلسة هنأ و كرم المجلس الدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق لتعيينه عضوا بمجلس النواب كما قام الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.