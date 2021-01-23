شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان تعلن توفير مشروع الفيروز للاستزراع السمكى 10 آلاف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكى سيحدث تنمية كبيرة فى محور قناة السويس وسيناء لأنه يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفا أن الرئيس السيسى يبذل مجهودا غير عادى من أجل افتتاح المشروعات التنموية.

وأضاف هشام الحصرى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشروع الفيروز من أكبر مشاريع الاستزراع السمكى على مستوى الشرق الأوسط واستكمالا لسلسلة مشاريع الاستزراع السمكى فى مصر، مضيفا أن مشروع الفيروز ضخم ويسد جزءا كبيرا من الفجوة المتواجدة فى السوق من حيث توفير كميات الأسماك للمواطنين".

وتابع :" الأمن الغذائى يعتبر أمنا قوميا والرئيس السيسى يهتم بهذا الأمر، وهناك مشروع قانون لتنمية البحيرات والثروة السمكية فى مصر ونعمل على إصداره والموافقة عليه للاستغلال الأمثل للبحيرات والثروة السمكية فى مصر".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع المزرعة السمكية "مثلث الديبة" غرب محافظة بورسعيد، عبر الفيديو كونفرانس.

وعرضت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فيلما تسجيليا بعنوان: "أمواج الخير"، والذى يستعرض التطوير الذى شهدته بحيرة المنزلة مؤخرا، بعد ما شهدته من إهمال وتعديات وردم وعشوائيات، حتى بدأت الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطويرها بشكل كامل.