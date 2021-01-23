122 ألف جنيه.. القوى العاملة: إنهاء معاناة مصري بعد حصوله على مستحقاته بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إنهاء معاناة أحد العاملين المصريين بالمملكة بعد 5 سنوات من عدم قدرته على العودة إلي أرض، للحصول علي مستحقاته البالغة 27 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 112 ألف جنيه مصري تقريبا.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مشكلة المواطن المصري، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتلقى الوزير، تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلي أنه تمكن من إنهاء معاناة أحد العاملين المصريين بالسعودية، ويدعي ياسر يسري، بعد خمس سنوات من عدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن، وحصوله علي مستحقاته البالغة 27 ألف ريال سعودي ، أي ما يوازي 112 ألف جنيه مصري تقريبا ، وإصدار تأشيرة خروج نهائي للسفر إلى مصر.

وأرسل المواطن المصري علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" رسالة شكر وحب قال فيها بعبارات بسيطة : " أنا ياسر يسري أشكر المستشار العمالي بسفارة مصر بالرياض علي وقوفه بجانبي لحل مشكلتي في الشركة، ومشكلة السفر، والاتصال بكل الجهات الحكومية لحل مشكلتي .. ربنا يخليك يارب" .

وتواصلت رسائل الشكر علي هذا الجهد .. ففي رسالة شكر وحب من مغترب مصري إلى أحمد بك رجائي الملحق العمالي بسفارتنا بالرياض ، قال فيها: "بعد معاناة خمس سنوات ..تم بفضل الله، ثم جهود المكتب العمالي إنهاء مشكلة ياسر وإصدار تأشيرة خروج نهائي للسفر إلى مصر، وكذلك إصدار شيك بمستحقاته ٢٧ ألف ريال.

وتابع المغترب قائلا: "رسالة ياسر بسيطة لكن جميلة كل حرف فيها ينطق بسعادة مغترب لمسؤول بلده وسفارته تجيب حقه بالقانون" ..شكرا ياسر لكلامك البسيط ...فرحني جدا أن كربك اتفك الحمد لله .. شكرا أحمد بك رجائي ولكل المكتب العمالي بقنصلية الرياض شكرا سفارة بلدي .