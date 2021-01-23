غدًا.. وزيرة الصحة تعلن التفاصيل الكاملة لحملة التطعيم بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تطعيم لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية، غدًا الأحد، من مستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح الغد، مؤتمرًا صحفياً بمحيط مستشفى أبوخليفة؛ للإعلان عن خطة توزيع اللقاح، خلال الأيام المقبلة، والمستشفيات التي سيتم بدء التطعيم بها تباعا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن بدء التطعيم بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم" غدًا الأحد، للأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.

وأضاف الرئيس في لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.