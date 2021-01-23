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رئيس «زراعة النواب»: مشروع الفيروز يوفر 10 آلاف فرصة عمل

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بسام رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «زراعة النواب»: مشروع الفيروز يوفر 10 آلاف فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يستطيع أن يغطي كمية كبيرة من الفجوة الموجودة في قطاع الأسماك، ويؤدي إلى وجود فائض.

وكشف النائب هشام الحصري، أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.


وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أنه مع وجود كم كبير من البحيرات والبحار، من الصعب عدم وجود اكتفاء ذاتي لتوفير الأسماك بالأسعار المناسبة للمواطنين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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