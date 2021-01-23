شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأسبوع الأول من فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري اليوم السبت، بجامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس، ورؤساء الجامعات.

في بداية الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لجامعة حلوان، على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وقدم الوزير التهنئة لمجلس النواب، بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني، كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، لانتخابه رئيساً للمجلس، وكذلك السادة وكيلي المجلس، وخلال الجلسة هنأ وكرم المجلس الدكتور جمال حلمي السعيد، رئيس جامعة بنها السابق، لتعيينه عضوا بمجلس النواب، كما قام الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه وزير التعليم العالي، رؤساء الجامعات، بضرورة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكداً أن المجلس الأعلى للجامعات، في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

واستعرض الوزير ما تم في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، من تقديم خطة الوزارة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تمت والرد على كافة استفسارات السادة النواب، مشيراً إلى نجاح الخطة المعروضة في تقديم الصورة التي تليق بالوزارة، والمجلس الأعلى للجامعات، ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بضرورة التعاون مع الطلبات التي تأتي من مجلس النواب، وذلك في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة.

وشدد الوزير على أهمية متابعة مشروع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، وسرعة مراجعة البرامج التعليمية ودراسات الجدوى الفنية، مشيرًا للحاجة لمراجعة الخطة الخمسية، بشأن تعيين المعيديين بالجامعات، لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للجامعات الأهلية الجديدة.

وخلال الاجتماع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية استغلال فترة إجازة منتصف العام لاستكمال كافة الاستعدادات لاستكمال الدراسة بعد انتهاء الإجازة مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات.

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية، وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية مشددًا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة حال الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد، مؤكدًا على استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت وفق معدلات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد، كما أكد على التنسيق التام مع وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير اللقاح للفرق الطبية العاملين بمستشفيات العزل كأولية أولى.