شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يرسل برقيتي تهنئة للسيسي ووزير الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة اعياد الشرطة أرسل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، برقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكري التاسعة والستون لعيد الشرطة المصرية ،الذي يحل في الخامس والعشرين من يناير الجاري .

واوضح انه يتقدم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الذكري التاسعة والستون لعيد الشرطة المصرية الباسلة، التي سطرت ملحمة من ملاحم الأنتصارات لقوات الشرطة المصرية التي تصدت بكل شجاعة وقوة لقوات الاحتلال البريطاني دفاعاً عن عزة وكرامة الوطن والتضحيات والبطولات التي يقدمها رجال الشرطة البواسل طوال السنوات الماضية والحالية في محاربة الإرهاب الأسود والتصدي بكل قوة لأي محاولات من شأنها زعزعة استقرار الوطن.

واضاف أن مصر لن تنسى شهدائها من رجال الشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداءً للوطن، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل وأن يوفقهم في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد في ظل القيادة الحكيمة لفخامتكم .

كما أرسل برقيتي تهنئة اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء/ خالد عبدالحميد- مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر .