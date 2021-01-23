شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 674 حكما قضائيا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، حملاتها لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون، في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 674 أحكام قضائية، ما بين جنايات وحبس وغرامات، حيث تم تنفيذ 148 حكما بالحبس الجزئي، و23 مستأنف، و298 غرامة، و101 مخالفة متنوعة.