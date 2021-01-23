شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع سير العمل في مصنع تدوير القمامة بأبوخريطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، القائمين على تشغيل مصنع تدوير القمامة بأبوخريطة بحي غرب شبين الكوم، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير البيئية اللازمة للحد من انبعاث الروائح الكريهة، كما شدد على ضرورة التخلص الآمن من النفايات أولا بأول واتخاذ الأساليب والطرق العلمية الحديثة فضلاً عن الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمتابعة آلية سير العمل بالمصنع، حيث تابع انتظام سير العمل واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل تشغيل المصنع، بداية من استقبال القمامة وحتى استخلاص المادة العضوية لاستغلالها كسماد عضوي وكذا المواد البلاستيكية المستخلصة واستخدامها كوقود بديل.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه للاستماع إلى شكاوى وأراء المواطنين والتواصل الدائم والفعال مع متطلباتهم ووضع الحلول المناسبة في إطار المعطيات المتاحة، مؤكداً على متابعته الميدانية المستمرة لكافة المشروعات التنموية بنطاق المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطن المنوفى.

جدير بالذكر أن مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات التنموية على أرض المحافظة، حيث يقام على مساحة ( 5 ) أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر ( 130 ) مليون جنية وبسعة إنتاجية تصل إلى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة النظافة.