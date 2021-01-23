شكرا لقرائتكم خبر عن برقية للرئيس السيسى من محافظ مطروح تهنئة بعيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة 69 هذا نصها :

فخــامــة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسـي «رئيس جمهورية مصر العربية» يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة احتفالات «عيــد الشرطـة» سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد ابناءها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة ،، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافـــة المحـن نحــو التقــدم والازدهــار. متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً وكل عام وسيادتكم ومصر بخير ،،،

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة لكلا من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على أبناء مصر جميعا ً والتى تتجلى فيها تضحيات وبسالة رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار