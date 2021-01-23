شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 20 طن أتربة ومخلفات صلبة بمدينة إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى.

وخلال الحملة تمكنت قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٢٠ طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة الخور ومنطقة القرية بمدينة اسنا والطريق الغربي ما بين موقف الأقاليم حتى كوبري الطوايع.

كما قام قسم الزراعة بقص وجميل الأشجار بشارع البحر وأيضا على الطريق السريع مصر- اسوان بداية من كمين اسنا حتى وحدة المرور. كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية الشغب من رفع ١١ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل القرية وبجوار مزلقان السكة الحديد، كما تم صيانة وإصلاء كشافات الإنارة على الطريق السريع مصر- أسوان الزراعى.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية النمسا بنظافة مدخل الطريق الصحراوى، وتمكنت من رفع ٩طن من الاتربة والمخلفات الصلبة. وتمكنت الوحدة المحلية لقرية كومير من رفع ٧ طن مخلفات صلبة وتفريغ للحاويات بمدخل قرية العضايمة وكومير وترعة ناصر.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية بقرية توماس وعافية بأعمال النظافة ورفع المخلفات يتوماس ٢، كما تم تقليم الأشجار بتوماس الوسطي وفتح الشارع المغلق خلف الوحدة المحلية.