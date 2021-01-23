شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ناعيًا وكيل وزارة التعليم: كان مثالا للمسئول المتفاني والمحب لعمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة القليوبية، مساء السبت، بيانا نعت فيه وفاة الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وجاء في البيان «نيابة عن أبناء محافظة القليوبية وجميع قياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية، ينعي عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ببالغ الحزن والأسى الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم، والذي توفاه الله صباح اليوم السبت إثر أزمة صحية مفاجئة، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وأكد المحافظ في البيان أن الفقيد كان مثالا للمسئول المتفاني والمحب لعمله خلال فترة توليه المسئولية.

يذكر أن الفقيد تولى منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قبل عدة أسابيع فقط.