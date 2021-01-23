شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من 4 أشهر.. الانتهاء من حفر بئر الأمهات في سيوة بعمق 900 متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، أعمال حفر بئر الامهات بسيوة، في إطار توفير مياه الرى المقننة للمساحات الزراعية بالمنطقة.

من جانبه، أكد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، خلال زيارته لموقع حفر بئر مياه الشرب العميق بمنطقة الأمهات بعمق 900 متر بالانتهاء من أعمال الحفر الذي ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى وتم خلال أقل من ٤ أشهر بتكلفة ٧ مليون جنيه، وتفجير مياه البئر والذي بدأ بتصرف قدره ثلاثة عشر بوصة قابلة للزيادة بعد تمام الانتهاء من نظافة البئر طبيعياً بضغط المياه من الأعماق.

رافق رئيس المركز عدد من مشايخ وعواقل قبائل سيوة، ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع سيوة، وتفتيش ري سيوة، والتنفيذيين المعنيين.