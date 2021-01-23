شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشدد على جاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى اليوم السبت 23-1-2021 فى رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.

فى بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وقدم الوزير التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعى الثانى كما هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى لانتخابه رئيسًا للمجلس وكذلك السادة وكيلى المجلس، وخلال الجلسة هنأ وكرم المجلس الدكتور جمال حلمى السعيد رئيس جامعة بنها السابق لتعيينه عضوا بمجلس النواب كما قام الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه وزير التعليم العالى رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتى تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات فى حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

واستعرض الوزير ما تم فى جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى من تقديم خطة الوزارة خلال الفترة الماضية والإنجازات التى تمت والرد على كافة استفسارات النواب، مشيرًا إلى نجاح الخطة المعروضة فى تقديم الصورة التى تليق بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة التعاون مع الطلبات التى تأتى من مجلس النواب وذلك فى ضوء الضوابط والقوانين المنظمة.

وشدد الوزير على أهمية متابعة مشروع إنشاء الجامعات الاهلية الجديدة وسرعة مراجعة البرامج التعليمية ودراسات الجدوى الفنية، مشيرًا للحاجة لمراجعة الخطة الخمسية بشأن تعيين المعيديين بالجامعات لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للجامعات الاهلية الجديدة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية استغلال فترة إجازة منتصف العام لاستكمال كافة الاستعدادات لاستكمال الدراسة بعد انتهاء الإجازة مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات.

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين فى المستشفيات الجامعية مشددًا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع أى سيناريوهات محتملة حال الانتشار الوبائى لفيروس الكورونا المستجد، مؤكدًا على استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل فى أى وقت وفق معدلات الانتشار الوبائى لفيروس كورونا المستجد، كما أكد على التنسيق التام مع وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير اللقاح للفرق الطبية العاملين بمستشفيات العزل كأولية أولى.