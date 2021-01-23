شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات وزارة الزراعة فى إحياء مشروع البتلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشروع البتلو" يهدف إلى تشجيع المربين على التوسع فى تربية الماشية لزيادة إنتاج اللحوم وتوفير فرص عمل ودعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة، ويستفيد منه شباب الخريجين وصغار المزارعين والمربين والمرأة الريفية والمنشآت الفردية والشركات بأنواعها والمزارع التجارية.

وتعمل وزارة الزراعة على النهوض بالمشروع من خلال توفير الرعاية البيطرية عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب، فقد عملت الوزارة على إحياء المشروع ، لخفض فجوة اللحوم وتحقيق التوازن في الأسعار و توفير فرص عمل لصغار المربين و المزارعين و رفع مستوى معيشتهم.

1- بلغ إجمالي التمويل الذى تم إتاحته للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4,1 مليار جنيه .

2- البنوك وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قدمت الجانب الأكبر منه و قدره 3,6 مليار جنيه كان في عام 2020.

3- بلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين مبلغ 3,2 مليار جنيه.

4- استفاد منه أكثر من 19 ألف مربي صغير بعدد رؤوس بلغت أكثر من 221 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية.

5- تشير البيانات إلى أن إجمالي ما تم منحه خلال عام 2020 يعادل 3 أضعاف ما تم منحه خلال الثلاث أعوام السابقة (2017 – 2019) مما ساهم في رفع نسبة الإكتفاء الذاتي من اللحوم.

6- ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم من 44% فى عام 2014، إلى 57% إلى 57% في عام 2020 .

8-مستهدف ان تصل نسبة الاكتفاء إلى أكثر من 65% عام 2025.