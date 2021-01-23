شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة الدولى يستقبل 55 رحلة جوية تقل 5263 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم السبت 55 رحلة دوليةً قادمة من عدة جهات وعلى متنهم 5263 راكبا، وقالت مصادر بالمطار أن صالات الوصول استقبلت اليوم السبت 55 رحلة قادمة من عدة جهات منها نيويورك فرانكفورت ميونخ برلين روما الدوحة دبى جدة الرياض المدينة الشارقةً أبوظبى إسطنبول بيروت المنامة عمان أمستردام أثينا أديس أبابا فيينا جوهانسبرج جوانزو نيروبى الخرطوم عدن حائل أربيل بغداد ميلانو دمشق جوبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.