شكرا لقرائتكم خبر عن البدء فى إزالة مخلفات الهدم بميدان السيدة عائشة تمهيدا للتطوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى رفع مخلفات الهدم بميدان السيدة عائشة، وذلك بعد الانتهاء من إزالة 47 عقارا بمحيط مسجد المسبح، وتسكين 112 أسرة بوحدات بديلة بالأسمرات، حيث من المقرر أن تستخدم المساحات الخالية فى توسعة الميدان.

وشهد ميدان السيدة عائشة جنوب القاهرة، أعمال تطوير من المقرر أن تساهم فى حل الأزمات المرورية بالميدان وكذلك العيوب الفنية الكائنة بكوبرى السيدة عائشة والتى تتسبب فى الكثير من الحوادث، ونظرا للتكدس فى الميدان كان لابد من إزالة عدد من العقارات الآيلة للسقوط والتى تقع بمحيط مسجد المسبح الكائن بالميدان.

وأزالت أجهزة محافظة القاهرة، 47 عقار بمحيط مسجد المسبح، معظمهم كان تابع لهيئة الأوقاف، ومر عليه عشرات السنين ما جعلها آيلة للسقوط، وتستوجب تدخل عاجل من الدولة لإنقاذ سكان تلك العقارات، كما سيتم الاستفادة بالمساحات التى تم تفريغها لتوسعة الميدان وكذكلك توسعة كوبرى السيدة عائشة.

وتقع العقارات التى تم إزالتها ما بين مسجد المسبح المطل على ميدان السيدة عائشة، وقرافة سيدى جلال الدين، وهما من الآثار الإسلامية، وتم نقل 112 أسرة مستحقة إلى وحدات بديلة لحى الأسمرات، كما سيتم تعويض ملاك العقارات التى تم نزع ملكيتها، وتمت إزالتها.



وأكدت مصادر لـ"الخليج 365"، أن محافظة القاهرة شكلت لجان لمعاينة المنطقة التى تمت إزالتها، لتقدير قيمة متر الأرض بالمنطقة لتعويض ملاك الأراضى ماديا بعد تسكين الأسر بوحدات بديلة بالأسمرات، كما تم تعويض أصحاب المحال وعددهم 20 محلا بسوق التونسى الجديد.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يتم استكمال إزالة عقارات منطقة عرب يسار الملاصقة للقلعة، والمقابلة لمسجد المسبح، وعددها 50 عقارا تقريبا، وذلك ضمن إخلاء وتطوير المناطق العشوائية مع توفير سكن بديل وملائم للسكان، وكذلك إخلاء المناطق الأثرية من التعديات وتوفير حرم أمن للقلعة واستغلال المناطق التى يتم إخلائها سياحيا.





جانب من إزالة المخلفات





الأجهزة تواصل العمل لتطوير عقارات السيدة عائشة



