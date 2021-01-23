شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفاتيكان يشارك بتجليس الأنبا توما مطران سوهاج الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم السبت، صلوات رسامة وتجليس الأنبا توما حبيب أسقفا لإيبارشية سوهاج، بكاتدرائية يسوع الملك في طهطا بسوهاج، بمشاركة المطران نيقولاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، وأعضاء السينودس الكاثوليكي الأنبا يوسف ابو الخير المدبر الرسولى لكرسى سوهاج، والأنبا عمانوئيل مطران الأقصر ، والأنبا باسيليوس فوزى مطران المنيا، والأنبا دانيال مطران الإسماعيلية ومدن القناة. والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط والأنبا مكاريوس توفيق المطران الفخرى لإيبارشية الاسماعيلية ومدن القناة، والأنبا بطرس المطران الفخرى لإيبارشية المنيا، ، والأنبا باخوم المعاون البطريركى.



صلوات التجليس صلوات التجليس



صلوات التجليس



صلوات التجليس



صلوات التجليس



صلوات التجليس

وعقد الأنبا يوسف أبو الخير، المدبر البطريركى لإيبارشية سوهاج، اجتماعا مع مجمع كهنة الإيبارشية، لبحث الاستعدادات التى تخص مراسم السيامة الأسقفية للأنبا توما حليم، والتى من المقرر أن تكون يوم الثالث والعشرين من يناير الحالى.

واعتمد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، فى 3 نوفمبر الماضى انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة المونسنيور توما حليم حبيب؛ مستشار سفارة الفاتيكان فى مالطا؛ مطراناً جديدا لكرسى سوهاج.