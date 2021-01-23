شكرا لقرائتكم خبر عن "العنانى" يعتذر عن زيارة الغردقة وجمعية المستثمرين تلغى الاجتماع وتخطر الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اعتذر عن الزيارة المقررة لمدينة الغردقة ، اليوم السبت، موضحا أنه تم اخطار أعضاء الجمعية بإلغاء الاجتماع المقرر انعقاده اليوم عقب اعتذار العنانى.

وكانت جمعية مستثمرى البحر الأحمر برئاسة كامل أبو على، أعلنت عقد اجتماعا مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بحضور عدد من أعضاء الجمعية ، على هامش احتفال المحافظة بعيدها القومى.

وقال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن الاجتماع كان سيناقش أحوال القطاع السياحى والاستماع لمشاكل المستثمرين ومقترحاتهم لدفع وتنشيط الحركة السياحة من الأسواق المصدرة لحركة السياحة المصرية، كما سيتم عرض خطة الحكومة لمساندة القطاع والحفاظ على العاملين به.

وتابع أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر،قائلا : إن المستثمرين كانوا سيعرضون كافة المشاكل التى تواجههم للحصول على التسهيلات الائتمانية فى إطار مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم القطاع بمبلغ 3 مليار جنيه وبسعر عائد 5 %والتى يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل.