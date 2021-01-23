شكرا لقرائتكم خبر عن "أهلنا وإخواننا".. فيديو رسوم متحركة لدار الإفتاء لتهنئة الشرطة بعيدها الـ69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت دار الإفتاء المصرية عبر وحدة الرسوم المتحركة بالدار الشعبَ المصرى والشرطةَ المصرية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة، التى تضم خيرة رجال الوطن وخير أجناد الأرض.

وأثنت الدار فى فيديو "موشن جرافيك" على مجهودات الشرطة المصرية على مدار تاريخها وما قدمه رجالها من تضحيات وفداء، فقد كانت عين الوطن الساهرة على أمنه الداخلى وسيفه البتار فى مواجهة أهل الشر.

ووجهت دار الإفتاء فى فيديو الرسوم المتحركة رسالة إلى رجال شرطتنا البواسل قالت فيها: "أنتم ورجال القوات المسلحة أهلنا وإخواننا.. محبتكم واجبة.. نحبكم ونحرص عليكم كما تحبوننا وتحرصون علينا، وكل مصرى يعرف قدر ما تبذلونه من تضحيات ودماء فى سبيل أمننا وراحتنا؛ حرصًا على تقدم الوطن ورفعته".

وأضاف الفيديو: "أبطال الشرطة، أنتم فخر لهذا الوطن مهما حاول أهل الفتنة ورموز الشر زرع بذور الفرقة بينكم وبين المصريين، فلن يزيدنا ذلك إلا حبًّا لكم، وتقديرًا لأرواحكم الطاهرة ودمائكم الزكية".