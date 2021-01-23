شكرا لقرائتكم خبر عن لجنةالنقل بالنواب: قرارات الرئيس بإحلال وتجديد القطارات ثورة حقيقية للنهوض بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات ، في مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل إحراز تقدم غير مسبوق في مجال مشروعات النقل، وآخرها الإعلان عن إحلال وتجديد جميع القطارات العاملة في السكك الحديدية بنهاية العام الحالي ، مؤكدا أن هناك إصرار واضح على المضي قدما في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، من خلال مشروعات رائدة لربط أواصر الدولة المصرية، عبر مشروعات النقل سواء المحاور أو السكك الحديد ومترو الأنفاق والمشروعات المتعددة فى الموانى .

وقال عابد ، فى تصريحات صحفية ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لايتوقف عن التوجيه المستمر بإحداث طفرات في مجال النقل بمختلف قطاعاته، والتأكيد على أنه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة عبر إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط ، والذى يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع .

وأشار النائب علاء عابد ، إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بالسكك الحديدية، وثيقة الصلة باستقطاب الاستثمار العالمي، الذي ينجذب على الفور إلى البلاد التي يعد من مقوماتها الأساسية، التوسع فى شبكات الطرق والكبارى وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير مترو الأنفاق، وإضافة المزيد من الخطوط مواصفات عالمية ، مشيرا الى أن مصر تحتل المركز 90 في الترتيب العالمي لشبكة الطرق بعدما كانت فى المركز 118 ، وذلك عقب تنفيذ 377 مشروعا بإجمالى استثمارات بلغت 95.5 مليار جنيه، وتنفيذ 311 مشروعا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 396.3 مليار جنيه، بخلاف إحداث تغيير شامل في مقدرات الدولة التي كانت الثانيه في العالم التي لديها سكك حديدية بعد بريطانيا، من تدهور حال القطارات والمزلقانات، إلى المشروعات الرائجة بفضل القائد الذي لايتوقف عن بناء مصر الحديثة.

وأكد علاء عابد ، أن اللجنة تنظر بعين الفخر، لتمكن البلاد تحت توجيهات القيادة السياسية، من تحقيق المعادلة الصعبة بتنفيذ مشروعات عملاقة لأول مرة فى تاريخ مصر، خاصة أن 95 % من مساحة البلاد لم تكن مستغلة، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلق شرارة العمل فى معجزات تتحقق، متمثلة في مشروع القطار الكهربائى " العين السخنه - - العاصمة الإدارية ، كما بدأ ولأول مرة فى مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 کیلومترا ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 کیلومترا .

وأضاف علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات ، في مجلس النواب ، إن تجديد شرايين مصر الحيوية، والاستفادة من النهضة في دول العالم العظمي، التي قامت على مشروعات النقل والسكك الحديدية، خطوة جديدة على طريق التنمية المستدامة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.