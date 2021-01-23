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الصحة تنشر الخطوط الساخنة للخدمات العاجلة بالوزارة.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان "إنفوجراف" يوضح الخطوط الساخنة للوزارة لتقديم الخدمات العاجلة والسريعة للمواطنين .

 

 

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس المستجد حتى الجمعة، هو 160463 حالة ضمنهم 125603 حالة تم شفاؤها، و8853 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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