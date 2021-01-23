بث مباشر.. أم تتجرد من إنسانيتها وتلقي طفلها لكلاب الشوارع فى عز البرد

وكانت الشرطة تمكنت من ضبط سيدة تركت طفلها أمام مستشفى السلام، وسارعت بالمغادرة وتمكنت الجهات الأمنية من كشف هويتها.

بدأت القضية بورود بلاغ لقسم شرطة السلام، من مستشفى السلام، يتهم سيدة بترك طفلها، البالغ من العمر عامين، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

من جانبه، قال المحامى خالد محمد، إن هذه الأم تواجه عقوبة الإهمال فى رعاية الطفل وتعريض حياته للخطر، وتبدأ العقوبة من الحبس 6 أشهر وحتى 3 سنوات، كما وجب على الجهات المختصة رعاية الطفل ووضعه بدار رعاية خاصة أو تسليمه لأحد أقاربه مع مراقبة تعامله مع الأطفال لمدة محددة.