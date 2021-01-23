شكرا لقرائتكم خبر عن الشطب وعدم القبول بنفس العام.. عقوبة المتخلفين عن سداد رسوم الجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم الصادر فى الجريدة الرسمية بشأن بشأن نظام القبول الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة والأهلية فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى الخطوات التى يجب اتباعها فى مرحلة ما بعد التنسيق والتى نصت على:

1- يمنح الطالب فترة 3 أيام عمل بالبنوك للقيام بالتسجيل على موقع الجامعة إلكترونيا وسداد رسوم الفصل الدراسى التالى فى حسابات الجامعة بالبنوك المختلفة

2- تقوم إدارة الجامعة بإخطار تنسيق الجامعات الخاصة إلكترونية بعدم السداد والرغبة فى شطبه بعد 48 ساعة من عدم القيام بالإجراءات السابقة

3- يقوم التنسيق بإخطار الطالب برسالة أو بالبريد الإلكترونى بأنه قد تخلف عن إتمام الإجراءات المطلوبة وعليه القيام بسرعة إنهاء إجراءاته فى 48 ساعة، عدم استكمال الإجراءات يعنى الشطب تحت مسمى " متخلف عن استكمال الإجراءات " وليس للمتخلف عن استكمال الإجراءات التقدم فى أى تنسيق آخر مستقبلا للجامعات الخاصة فى نفس العام.

ونصت الجريدة الرسمية على أن الطالب الذى لم يقم بإنهاء إجراءاته خلال فترة 48 ساعة إنذار سيقوم التنسيق الإلكترونى بشطبه وترشيح بديل له من الطلاب على قائمة الانتظار ويتم إدراج اسم الطالب على قائمة متخلف عن استكمال الإجراءات حتى لا يقبله النظام فى أى تنسيق للجامعات الخاصة فى نفس العام.