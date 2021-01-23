شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء حمدى بدين: تطهير بحيرة البردويل ساهم فى زيادة إنتاج الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، الأعمال التى تنفيذها فى الفترة الماضية، فى تطهير بحيرات مصر الشمالية، مؤكدا أن تطهير بحيرة البردويل ساهم فى زيادة إنتاج الأسماك.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أكد أن مشروع الفيروز فى شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.