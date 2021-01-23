شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يفتتح عبر الفيديو كونفرانس مشروع "مثلث الديبة" للاستزراع السمكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع المزرعة السمكية "مثلث الديبة" غرب محافظة بورسعيد، عبر الفيديو كونفرانس.

وعرضت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فيلما تسجيليا بعنوان: "أمواج الخير"، والذى يستعرض التطوير الذى شهدته بحيرة المنزلة مؤخرا، بعد ما شهدته من إهمال وتعديات وردم وعشوائيات، حتى بدأت الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطويرها بشكل كامل.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أكد أن مشروع الفيروز فى شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.