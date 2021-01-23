قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والداخلية والشعب المصري بذكرى "ثورة يناير وعيد الشرطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تقدم المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم السبت، إن ثورة 25 يناير كانت نواة لثورة ٣٠ يونيو والتي أكد فيها الشعب على تصحيح المسار نحو الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية التي جاء فخامة الرئيس ليحققها ومازال يحقق تلك الأهداف لبناء مصر الحديثة لينعم الشعب بالرخاء والتنمية.

وأضافت "نسأل المولى عز وجل أن يعين سيادته على تحقيق ما يصبو إليه من التنمية الشاملة في شتى المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لفخامته".

كما أعرب المستشار الدكتور رئيس الهيئة وجميع مستشاريها عن خالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة التاسعة والستين، موجهين فيها خالص الدعاء بالرحمة والمغفرة لأرواح شهداء الواجب من رجال شرطتنا الباسلة الذين دافعوا عن مصرنا الغالية وما زالوا يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي سائلين المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل من كل شر وأن يسددهم في دحر كل من تسول له نفسه محاولة النيل من هذا الوطن.

واختتمت "حفظ الله مصر وأبناءها من كل شر وسوء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.