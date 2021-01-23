الداخلية X أسبوع.. ضبط 2715 قضية آثار و36 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

واستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (570) متهم، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح ناري – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 8 قطع سلاح أبيض).

كما اسفرت الجهود عن مصرع عنصر وضبط (36) عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الدقهلية – جنوب سيناء – المنيا - أسيوط)، بإجمالي مضبوطات (25) قطعة سلاح ناري (رشاش – 21 بندقية آلية – 2مسدس – 1 فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 أفدنة منزرعة بنبات الخشخاش – كمية من الأقراص والمواد المخدرة – 3 قطع سلاح أبيض) .

وضبط 1365 قطعة سلاح ناري، و10 تشكيل عصابي، ضموا 31 متهماً، ارتكبوا 36 حادث سرقة متنوعة، وإعادة 11 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 51 حادث وتنفيذ 536276 حكم قضائي .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.