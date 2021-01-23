شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: استكمال تطوير وتحديث المحميات الطبيعية بدعم من القيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه بدعم وتوجيه القيادة السياسية للعمل البيئى وبالتعاون المشترك بين العديد من الوزارات، قامت الوزارة بدعم السياحة البيئية في المحميات الطبيعية باعتبارها من أهم ملامح العمل البيئى في الفترة السابقة كما تعد أحد أهم فرص الاستثمار بمصر، ومؤكدة أن الحكومة تعمل معًا من اجل خلق روحا من التعاون ينتج عنه العديد من الخطط المتميزة التي تفيد جميع القطاعات وخاصة البيئة والسياحة البيئية باعتبارها الرابط المشترك للقطاعات المتعددة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضحت فؤاد أن الوزارة تسعى لاستكمال تطوير وتحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية والتي أسفر العمل بها خلال الفترة من 2018 وحتى الآن إلى العديد من النتائج على المستويين المحلى والدولى ومنها ارتفاع نسبة الزوار بالمحميات الطبيعية إلى ما يزيد عن المليون زائر مع الوضع في الاعتبار اثار الازمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا وتأثيرها على القطاع السياحى بالاضافة إلى نيل مشروع الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة جائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة لحماية الطيور علاوة على اشادة الاتحاد الدولى لصون الطبيعة بتقرير الاداء السنوى لمواقع التراث العالمى لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث الجيولوجى بمصر.