شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالموقف الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم السبت، الموقف الجديد، وذلك لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواقف العامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

كما تفقد شارع إبراهيم المغازى، وذلك لمتابعة أعمال تطوير توسعة الشارع والرصف بالانترلوك، مشدداً على مساعدة أصحاب المحلات بإزالة التعديات، دون إضرار.

كما تفقد شارع النبوى والمهندس لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة، موجهاً بتكوين ٥ فرق من مجلس المدينة لمساعدة أصحاب المحال فى أعمال إزالة التعديات فى الشارع العمومي دون إضرار بهم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة دورة المياه العامة بالشارع. كما تفقد شارع عبد الهادى راضى لمتابعة أعمال التجميل والرصف بالانترلوك وإقامة مقاعد لراحة المواطنين من بداية الشارع لاخره، موجهاً بتوسعة الرصيف الجانبى بشارع الجيش لتسيير العملية المرورية للمواطنين وتشجير الجزيرة الوسطى بداية من ميدان النصر حتى اشارة المرور امام عمر افندى.