شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سباق «حورس للطيور الجارحة» في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم اتحاد هواة الجوارح في مصر، السباق السنوي للصقور الجوارح في صحراء برج العرب غرب الإسكندرية، السبت، بمشاركة نحو 40 صقر جارح من مختلف المحافظات، تحت شعار «حورس» نسبة إلى الصقر حورس المعبود عند الفراعنة القدماء.

وقال أحمد الشريف، رئيس لجنة تنظيم مسابقة حورس للصقور، إن المسابقة تقام سنويا في الإسكندرية ببرج العرب، في نجع يادم؛ حيث يشارك فيها عدد كبير من الصقّارين من جميع أنحاء الجمهورية، خاصة محافظتي مطروح والإسكندرية، ويتم من خلال 5 فئات من الصقور المشاركة ويتم احتساب الفائزين بالحصول على أول 3 مراكز من كل فئة بواقع 15 فائز في السباق.

وأشار «الشريف»، إلى أن المنافسات في سباق حورس تنقسم إلى 6 فئات حسب نوع وسن وحجم الصقر، بحيث تتنافس كل فئة مع بعضها، وجاء الفائز في فئة الصقر الشاهين متسابق من محافظة مرسي مطروح، ومن فئة الصقر الحر جاء الفائز من محافظة الإسكندريه، لافتا إلى أن الفئات المشاركة هي الصقر الحر والشاهين والجبلى والعقبان والشاهين البجة.

وعن المسابقة، قال إن عمرها 5 سنوات؛ بدأت في عام 2016، وتطورت من عام لآخر من حيث التقنيات وإعداد المشاركين، مشيرا إلى أن السباق يجري تحت شروط معينة لمسار سباق الصقر، منها أن يطير منفرداً من نقطة الإطلاق إلى الوصول، وحساب الزمن الذي قطع فيه المسافة، حتى يصل خط النهاية.

وأضاف، أن الصقر الفائز في المسابقة، صاحب أقل توقيت، بداية من نقطة الانطلاق حتى النهاية؛ إذ تحسب مدة الطير، وصاحب أقل مدة يحصد المركز الأول، مؤكداً أن تربية الصقور تراث قديم متنوع بين مختلف الثقافات، وهو إرث ثمين نحاول المحافظة عليه، ومنعه من الاندثار داخل مصر.

وأشار إلى أن الصقارة أو التصقير، هي استخدام الصقور في الصيد وهذه الوسيلة البدائية كان يستخدمها الانسان قديما في الحصول على مصدر الغذاء في الصحراء المقفرة وخاصة البدو من سكان الصحراء، والبدو في هذا المجال باع طويل فهم أرباب هذه الهواية، وعندما تطورت أساليب الصيد أصبحت الصقارة تراث وهواية نحاول الحفاظ عليها من الاندثار إلى اليوم.

وتابع: «منذ حوالى 5 سنوات ونحن نسعى لإقامة اتحاد مصرى لهواة الصقور وبدأنا في إنشاء جروب يجتمع فيه معظم هواة الطيور الجارحة في مصر، ونظم هذا الاتحاد العديد من المسابقات والتجمعات منها تجمع صقارين مصر الاول والثانى وسباق حورس للصقور في السرعة وسباق حورس للصيد بالصقور»، مشيرا إلى أن تم اختيار اسم حورس عنوان للسباق نسبة إلى الإله الفرعوني حورس.

وعن تدريب الصقر، ذكر أنه يبدأ من اليوم الأول الذي يحصل عليه فيه صاحبه سواء عن طريق الصيد أو الشراء ومرحلة التدريب تحتاج خبرة كبيرة وتستمر لمدة تقارب ٢٥ يوم، يلتزم فيها الصقار برعاية صقره وتقديم الطعام له في مواعيد محددة ويحاول الصقار في هذه الفترة أن يحول الطائر من طبيعته البرية إلى طائر مطيع.

وقال إنه تصدر محافظتى الإسكندرية ومطروح ترتيب الفائزين الثلاثة الأولى من كل فئة في المسابقة هذا العام، مشيرا إلى أن الفعالية تتضمن مسابقة سرعة يتم تحديد نقطتين على بعد 200 متر، ثم تدعو الطير على الطيران من النقطة أ إلى النقطة ب حتى يتم قياس الزمن، واختيار الفائز.

انطلاق سباق "حورس للطيور الجارحة" فى الإسكندرية .. 5 فئات مشاركين والمسافة 200 متر (صور)

انطلاق سباق "حورس للطيور الجارحة" فى الإسكندرية .. 5 فئات مشاركين والمسافة 200 متر (صور)

انطلاق سباق "حورس للطيور الجارحة" فى الإسكندرية .. 5 فئات مشاركين والمسافة 200 متر (صور)

انطلاق سباق حورس للصقور الجارحة فى الاسكندرية

انطلاق سباق حورس للصقور الجارحة فى الاسكندرية

انطلاق سباق حورس للصقور الجارحة فى الاسكندرية

انطلاق سباق حورس للصقور الجارحة فى الاسكندرية