شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة طفلة لها سنتين فى فكها السفلى بسوهاج (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت سيدة بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، أول طفلة لها بعد الزواج، والتى تبين عقب ولادتها أن لها سنتين ظاهرتين فى فكها السفلى.

وقال الدكتور محمود عبدالكريم، أخصائي النساء والتوليد، إن هذة الحالة تعتبر من الحالات النادرة، وأن الولادة جاءت بعد فترة حمل مكتملة، وإن الطفلة هى المولودة الأولى لوالديها بعد زواجهما وترضع من والدتها بشكل طبيعي.

وأضاف أن مثل هذة الحالات من الولادة تظهر فى الإناث أكثر من الذكور، وترجع إلى عامل وراثي في بعض الأحيان، لافتا إلى أنه نصح والد المولودة بعرضها على طبيب أطفال لأخد المشورة الطبية الصحيحة.