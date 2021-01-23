شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 406 آلاف قرص مكملات غذائية مجهولة المصدر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت إدارة مباحث التموين بالإسكندرية، 406 آلاف قرص مكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع مكملات غذائية دون ترخيص. فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليها وحجز المدير المسىول لحين ورود تحريات المباحث.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المكملات الغذائية، دون ترخيص، منتجات غير مطابقة للمواصفات، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

وبمداهمة المصنع المشار إليه، عثر على 406 آلاف قرص مكملات غذائية غير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، و500 كيلو جرام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم «بودرة تلك» مجهولة المصدر ومحظور استخدامها في الصناعات الدوائية.

كما عثر داخل المصنع على 6 عبوات ألوان صناعية غير صالحة للاستخدام في عمليات التصنيع لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطراً على الصحة العامة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.