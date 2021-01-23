شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء برج إداري ومول تجارى متعدد الطوابق في الزقازيق بتكلفة 55 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة سلوي صبحي، وكيلة وزارة الإسكان بالشرقية، إنه جار إنشاء برج إداري وتجاري على قطعة الأرض الكائنة بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، والبالغة مساحتها 1047 م3 بتكلفة تعاقدية 55 مليون جنيه، والصادر قرار التخصيص رقم 3982 لسنة 2020، مشيرة إلى أن البرج من المقرر أن يتكون من 8 طوابق عبارة عن بدروم والطوابق الأرضي والثاني والثالث تجاري، والطوابق الرابع والخامس والسادس إداري، والطابق السابع ناد اجتماعي، والطابق الثامن عبارة عن ناد اجتماعي مفتوح، وذلك لخدمة أبناء مدينة الزقازيق، وفي إطار تنمية موارد صندوق إسكان المحافظة لتوفير وحدات إسكان لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال الإنشاء الجاري تنفيذها لإقامة البرج الإداري والمول التجارى متعدد الطوابق وجراج بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب، للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ أعمال أنشاء البرج، الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال بالمشروع، مع مراعاة الدقة في العمل والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بمواقع العمل حرصاً على صحة وسلامة العاملين.

أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة شهدت خلال الفترة السابقة طفرة هائلة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والاستثماري بنطاق المحافظة، وذلك بإقامة وحدات سكنية بمساحات مختلفة لتوفير مسكن ملائم ومناسب للشباب ومحدودي الدخل، فضلا عما تقدمه من إتاحة فرص عمل حقيقية للشباب في هذا القطاع الحيوي والمهم.