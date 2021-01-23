شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية يستعرض أمام الرئيس أهم المشروعات المنفذة بشرق بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أهم المشروعات التى نفذتها الهيئة فى الفترة الماضية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش افتتاح عددا من المشروعات القومية بشرق بورسعيد.

وقال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، إنه تم إنشاء قناة جانبية موازية لقناة السويس، بطول 9.2 كيلومتر، وبعمق 18 مترا، لتقليل زمن دخول المراكب لميناء شرق بورسعيد من 13.5 ساعة إلى 4 ساعات ونص الساعة فقط، كما تم تنفيذ 10 أرصفة بنسية 100%، بأطوال 5 كيلومتر، وبعرض الرصيف 32 مترا، بتكلفة 6.8 مليار جنيه، كما تم تنفيذ ساحات خليفة لخدمة هذه الأرصفة.

أضاف الفار، أنه بالنسبة للمنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد، فتم البدء فى العمل على تحسين التربة قبل 3 سنوات، متابعا: "المنطقة الصناعية على مساحة 63 مليون م2، وتم العمل فى المرحلة الأولى على مساحة 20 مليون م2، بتكلفة 25 مليار جنيه بالإضافة إلى المرحلة الثانية على مساحة 43 مليون م2، وتم البدء فى المرحلة الأولى كأسبقية أولى ونسبة تنفيذنا بها وصلت إلى 97% تقريبا، وبنهاية الشهر المقبل سيتم تسليم الأرض بالكامل للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لدخول المستثمرين لمباشرة أعمالهم".

وأكمل: "تم تخطيط إنشاء مدينة سلام مصر فى شرق بورسعيد، على مساحة 23 ألف فدان ومخطط أن يتم تنفيذ 220 ألف وحدة سكنية بها على مساحة 6631 فدان لتستوعب مليون ساكن، وسيتم تنفيذ مناطق سكنية متميزة وإسكان فندقى، ونفذنا بالفعل محطة تحلية مياه، ومخطط تنفيذ2 محور مركزى، وهذا التخطيط تم تنفيذه فى وزارة الإسكان.. بالإضافة إلى تخطيط منطقة للكليات والمعاهد على أرض المدينة".

وأردف: "نفذنا 217 عمارة سكنية، بإجمالى 4340 وحدية سكنية بإجمالى 890 مليون جنيه، وبنهاية شهر أبريل هننتهى بالكامل منها، ونسقنا مع محافظ بورسعيد ووزير الإسكان والتعليم العالى، لإنشاء جامعة بورسعيد الأهلية وتم تخصيص الأرض على مساحة 44 فدان، ونأمل أن ندخل هذه الجامعات الدراسة العام المقبل".

واستكمل: "بالنسبة للجامعات التكنولوجية، فمخطط إنشاء 9 جامعات أهلية، وانتهينا من 3 جامعات أهلية فى المرحلة الأولى، فى المنوفية والقاهرة وبنى سويف، وبالفعل بدأنا الأعمال فى 6 جامعات أهلية أخرى".