شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يستعرض مشروعات تطوير محور قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعض المشروعات الخاصة بتنفيذ قناة السويس الجديدة، مشروع تنمية شرق بورسعيد، تم تنفيذه بتكلفة 25 مليار ونسبة التنفيذ 42%، والموقع العام المشروع على 270 مليون متر مربع، وللتأمين وصول خج السكة الحديد رفع كفاءة سكة حديد الفردان تكلفة 1.8 مليار جنيه ونسبة التنفيذ 60% ومخطط الانتهاء فى العام الحالي.

وأضاف اللواء إيهاب الفار، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتم العمل على صلاحية بحيرة المنزلة، المصرف الرئيسى الانتهاء منه وتحويلها بكامل فى اتجاه سيناء معالجة الصرف الصحى فى بحر البقر، بتكلفة 18 مليار جنيه، ونسبة التنفيذ 65% ومخطط الانتهاء منها فى 30 يونيو المقبل.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، قد أكد أن مشروع الفيروز فى شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.