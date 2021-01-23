شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: مشروع تطبين الترع يوفر للدولة حوالى 3 مليارات متر مياه للزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تعمل على إعادة صياغة الاستخدام للمياه داخل الدولة المصرية قائلآ: "نعمل على إعادة صياغة للمياه ولا بنجور على مياه حد.. وهذه مياه من بلدنا يتم تحسيينها".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة بورسعيد، الـ 20 ألف كيلو في شبكة الرى ضمن مشروع تطبين الترع.. دى أرض مشقوقة في الأرض وخلاص.. والكلام بيتقال من رئيس الوزراء ووزير الرى.. هذه المساحة بعد التطبيق سوف يتم توفير المياه حوالي 2 – 3 مليارات متر.. والتطوير من تحسين وإدارة الموارد المائية يسير بشكل كويس.

وتابع الرئيس السيسى: "مشروع الـ100 ألف فدان في سيناء.. محطة المعالجة توفر حوالى 6 ملايين متر في اليوم لزراعة 400 ألف فدان، وذلك تغيير لحياة الناس، فضلا عن التطوير في مجال الزراعة".

وأكمل الرئيس: "في نفس الوقت فيه محطة جار التخطيط لها في مدينة الحمام، على الساحل الشمالى بالقرب من الإسكندرية لإنتاج 6 ملايين متر مياه صرف زراعى ، ونعمل محطة معالجة بتكلفة 20 مليار جنيه وفق معالجة ثلاثية متطورة طبقا للمعايير الواردة من منظمة الصحة العالمية خلال السنتين القادمتين .. والأمر لا يتوقف على المحطة وشبكة للصرف ونقل المياه .. حتى تصل إلى أراضي يمكن زراعتها.. مشروعات ضخمة بقوة حتى نحقق المستهدف".

وتابع الرئيس السيسى: "مياه الصرف بها ملوحة مرتفعة ويتم انتقاء الشوائب منها ما عدا درجة الملوحة.. زراعات معينة تتحمل الملوحة المرتفعة، ونفكر في إنشاء محطة تحلية توفير مليون متر مياه نقية.. ونتواصل بشكل مستمر مع وزير الرى في هذا الأمر".