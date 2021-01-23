شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يطمئن المصريين: "شغالين في كل حاجة بالتوازى لتطوير بلدنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تنفذ العديد من المشروعات القومية في مختلف المجالات، قائلا: "احنا شغالين في كل حاجة.. بنشتغل في كل حاجة بالتوازى.. وشغالين في كل حاجة.. هذا المشروع في سيناء أو مشروعات الدلتا والقرى والتطوير شغال في كله".

وأضاف الرئيس السيسى موجها كلامه للواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة بورسعيد: "جمد قلبك.. مش عاوز أقول أنه لاقين عمالة.. من فضلكم اللى عاوز يشتغل فيه فرصة.. وشغالين في مشروع تطوير الـ1500 قرية وكل المشاريع شغالة زى ما هي وبنسابق الزمن علشان نخلصوا وخلال سنتين أو 3 .. ويكون لدينا 2 مليون فدان".