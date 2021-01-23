شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي مشيدا بوزير الرى: "رجل أمين ومحترم وحريص على مياه مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قائلا: " رجل أمين ومحترم وحريص على نقطة كل مياه فى مصر.. ويسعى إلى تعظيم الاستفادة من المياه وفق الموجود والمتاح".

وأضاف الرئيس السيسى، قائلا خلال افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة بورسعيد: الدولة المصرية تسعى إلى إنشاء 6 محطات تحلية ولكنها بتكون بنسبة ملوحة مرتفعة.. ونعمل على إنشاء محطات بجوارها من أجل تخفيف الملوحة"، مطالبا المتخصصين فى هذا المجال بالتعاون مع الدولة لتنفيذها فى إطار خطة الدولة، للاستفادة من المياه.