شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للمواطنين: لا نبيع الوهم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مجموعة من الرسائل إلى المواطنين، والمسئولين فى الحكومة وكافة قطاعات الدولة خلال افتتاحه لمجموعة من المشروعات القومية فى شرق بورسعيد، منها تأكيد على أن الدولة تتعامل بشفافية في مختلف القضايا، مثل مشكلة الزيادة السكانية أو غيرها.

كما أكد الرئيس السيسى على أن المشروع القومى لتطوير القرى يهدف إلى الحفاظ عليها وتطويرها بشكل كامل، وكذلك الحفاظ على الترع، مطالبا من قادة الجيش والأفرع المشاركة في هذا المشروع المهم.



الرئيس السيسى للمواطنين لا نبيع الوهم

بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن الزيادة السكانية داخل الدولة المصرية قضية كبيرة تحتاج إلى الاهتمام من كافة قطاعات الدولة، قائلا: "دى قضية كبيرة.. وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهات داخل الدولة سواء أجهزة الحكومة.

وأضاف الرئيس السيسى: "الدولة فيها جهد جبار وإنجازات ربنا سبحانه وتعالى موقفنا فيها.. مش قادرين نوصلكم حجم العمل.. انا عاوز ارفع مستوى المواطنين.. كل المواطنين.. بس دايما النمو السكانى والزيادة لا يعطينا الفرصة لهذا الأمر".. الهدف ان المعدلات مش بتزيد وتتراجع بسبب زيادة معدل النمو السكانى بشكل كبير ودون توزان".

وتابع الرئيس السيسى: "فى الافتتاحات السابقة عرض المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حجم الإنجازات داخل الدولة.. كان لدينا 4 ملايين مواطن و4 ملايين فدان.. أصبح لدينا 100 مليون مواطن.. ولكن ليس لديك 100 فدان".