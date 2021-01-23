شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعتمد نظام القبول الإلكترونى بالجامعات الخاصة والأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 10 لسنة 2021 ، بشأن نظام القبول الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة والأهلية فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى.

وقال قرار وزير التعليم العالى، إنه بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسته المعقودة بتاريخ 24 ديسمبر 2020، وعلى ما عرضه أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، تقرر":

نصت المادة الأولى من القرار على أن تتولى أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تنظيم وتطبيق آلية قبول الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية إلكترونيا وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك والمرفقة بالقرار، ولا يجوز للجامعات قيد أي طلاب جدد بها إلا طبقا لتلك القواعد والضوابط وذلك بمراعاة قواعد قبول الطلاب فى التعليم الجامعى داخل جمهورية مصر العربية.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويسرى على الطلاب المتقدمين الجدد للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية اعتبارا من الفصل الدراسى الثانيى للعام الجامعى 2020 / 2021 وعلى الجهات المختلصة تنفيذه ويلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .