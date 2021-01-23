شكرا لقرائتكم خبر عن مختار جمعة يوجه بتحديث وميكنة نظم الإدارة بهيئة الأوقاف المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديرى المناطق اليوم السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، مؤكدًا على استمرار روح الإنجاز فى جميع الملفات وأهمها استيداء جميع حقوق الهيئة، وسرعة الإنجاز فى جميع الملفات، وتحديث نظم الإدارة وميكنتها بالكامل.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تفقد فعاليات برامج التدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، حيث تعقد 3 دورات تدريبية بالأكاديمية، إحداها فى الحصول على رخصة الحاسب الآلى (ICDL) والأخرى فى السوشيال ميديا والتسوق الرقمى، والثالثة فى شئون الإسكان بهيئة الأوقاف المصرية، حيث وجه معاليه كلمة هامة للمتدربين حول أهمية مواصلة الجهد فى تحقيق الإنجازات بجميع مفاصل العمل بالهيئة.

وقال المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، إن هيئة الأوقاف تستهل العام الجديد بتحقيق الرقم القياسى فى التحصيل خلال هذا الشهر يناير 2021م ليكون الشهر الثامن على التوالى فى تحقيق الأرقام القياسية لهيئة الأوقاف المصرية.