شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: تخفيض 50% لعدد من الوجهات الأوروبية واستمرار عروض مصر السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن طرحها تخفيض استثنائى بنسبة 50% على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال بين القاهرة وعدد من النقاط بقارة أوروبا، حرصًا منها على توفير أفضل عروض السفر لعملائها.

واكدت الشركة فى بيان لها انها طرحت تخفيضات على رحلاتها بين القاهرة وباريس للسفر فى الفترة من 24 يناير حتى 29 يناير، وبين القاهرة وامستردام للسفر أيام 24 و27 و29 يناير، وبين القاهرة ولندن فى الفترة من 27 حتى 29 يناير، وبين القاهرة وفرانكفورت يوم 28 يناير 2021 فقط.

وفى نفس السياق، أعلنت الشركة عن استمرار التخفيضات بين مصر والمملكة العربية السعودية (الرياض – الدمام – جدة – المدينة – القصيم) بنسبة 35% على درجة رجال الأعمال و25% على الدرجة السياحية من خلال شراء التذاكر حتى 31 يناير والسفر حتى 15 مارس والعودة قبل 31 مارس 2021.

وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة اتباع الضوابط الصحية اللازمة فى المطارات وعلى الطائرات ومراجع متطلبات السفر عبر موقعها الإلكتروني.