شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن استمرار القطع الجزئى لشارع البحر الأعظم حتى غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء قطع جزئى لشارع البحر الأعظم أمام عمارات البراميلجى بالاتجاه القادم من ميدان المنيب إلى ميدان الجيزة لمدة 3 أيام بدأت أمس الجمعة، وتنتهى غدا الأحد، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا وذلك لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط انحدار الصرف الصحى بمطلع الطريق الدائرى من شارع البحر الأعظم فى المنطقة .

ونوهت المحافظة، عن أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .

ومن جانبه وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الاعمال وفقآ للمواعيد المعلنة وذلك لعدم أعاقة الحركة المرورية بالمنطقة .