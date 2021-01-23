شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة ويشيد بتضحيات رجالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعيد الشرطة مشيدًا بتضحيات رجالها ومقدرًا تضحيات رجال الجيش والشرطة والتعاون بينهم فى حفظ أمن الوطن واستقراره.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير الأوقاف أرسل تحية تقدير وإجلال لكل شهداء الواجب الوطنى من أبناء الشرطة والقوات المسلحة وكل وطنى غيور على وطنه , وكل ساهر على أمن وحماية هذا الوطن، مؤكدًا أننا يجب أن نقف صفا واحدًا خلف رئيسنا وجيشنا وشرطتنا للحفاظ على ما حققته الدولة المصرية من مكتسبات ومواصلة الإنجازات فى مختلف المجالات.

وكان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، هنأ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل بمناسبة العيد الوطنى الـ 69 للشرطة الذى يوافق 25 يناير من كل عام، مؤكدًا أن قوات الشرطة بكل أجهزتها تتحمل أمانة حماية الجبهة الداخلية المصرية بكل وطنية وشرف فى مواجهة جماعات الغدر والإرهاب والتطرف التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان.