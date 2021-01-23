شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 142 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنعين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 142 ألف و500 ألف كمامة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية تم ضبطها داخل مصنعين دون ترخيص، لتجارة المستلزمات الطبية والكمامات، وذلك قبل طرحها في الأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد وجود مصنعين، دون ترخيص، لإنتاج الكمامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة المصنع الأول، عثر على 106 آلاف و500 كمامة طبية دون بيانات "مجهولة المصدر"، وغير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة. بينما عثر داخل المصنع الثاني على 36 ألف كمامة مجهولة المصدر و2180 عبوة مطهرات طبية غير مطابقة للمواصفات، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين. تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.