شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز التكنولوجية بالشرقية تتلقي 237 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار توافد عدد كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى، للإستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 30 % قيمة جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر يناير الجاري.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

أشار محافظ الشرقية أن موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

ومن جانبه أوضح أحمد الشريف، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه تم استقبال ٢٣٧ ألف ٢٦٨ طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتي الأن، مشيراً إلى أنه تم تحصيل نسبة 30 % قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري.