شكرا لقرائتكم خبر عن غلق سناتر الدروس الخصوصية بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتطبيق القانون بكل حزم، حفاظاً على صحة المواطنين، وغلق مراكز الدروس الخصوصية، وقطع التيار الكهربائي عن مواقع الدروس الخصوصية، وتحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، تنسيقا مع نائب رئيس المدينة محمد جميل تم القيام بحملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، بقرى دسوق.

وأسفرت الحملة عن غلق سنترين للدروس الخصوصية بقرية لاصيفر البلد وقرية ابو مندور.

وقالت ماضي للمصري اليوم أن الحملة مازالت مستمره ويتم تنفيذها يوميا وعلى أوقات مختلفة، بقيادة نائب رئيس المدينة محمد جميل ورؤساء القرى فتحى عبدة رئيس قرية الكنيسة، وعيد قلاشة رئيس قرية ابو مندور، مندوب الادارة التعليمية سامى سلامة، ومندوب الشرطة وفريق العمل المعاون لهم.