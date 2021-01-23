شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة سمالوط» تنظيم احتفالية لإحياء ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم بيت ثقافة سمالوط بمحافظة المنيا، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير وذلك مع براعم مؤسسة المصطفى للأيتام .

تضمنت الاحتفالات مجموعة من الفعاليات محاضرة بعنوان «ثورة ٢٥ يناير وإرادة شعب» حاضر فيها محمد رشدي عبدالباسط، رئيس نادي أدب سمالوط، وتحدث عن ثورة الشعب وإرادة المصريين في التغيير للأفضل وتكاتف كل من الشعب والجيش والشرطة في حماية وبناء مصر وضرورة تحمل كل الصعاب لضمان حياة كريمة لأولادها والأجيال القادمة.

كما قدمت مشرفات الفنون التشكيلية بالموقع أنشطة ترفيهية لأطفال الدار من رسم على الوجه، بجانب عرض سينما فيلم بعنوان «كليم الله» ومناقشة الأطفال عن ما استفادة من موضوع الفيلم، وفقرة اكتشاف مواهب المتميزة من الأطفال وهو الطفل هيثم ذكي في إلقاء الشعر وقدم الأطفال بعض من الأغاني الوطنية.

احتفالات ثورة يناير والشرطة بالمنيا

احتفالات ثورة يناير والشرطة بالمنيا