شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ علي 4 طن دقيق مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 4،15 طن «دقيق بلدى» مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداولها بالأسواق تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام قائد سيارة، بحيازة دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بقصد التربح.

تم إعداد كمين والقي القبض على المتهم وتفتيشه عثر على 4،15 طن «دقيق بلدى» مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة أمرت بالتحفظ على المضبوطات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.